Тюменцы смогут потренироваться с опытными виртуальными инструкторами

В Тюмени на сегодняшний день создано более 1500 спортивных площадок, где горожане могут заняться спортом. Это площадки во дворах, пришкольных территориях, скверах и парках. Кроме этого, практически в каждом районе работают спорторганизаторы, помогающие удовлетворять потребность в физической активности.

Еще одна возможность вернуться в форму - помощь бесплатного виртуального тренера ВИРС. Присоединиться к тренировкам может каждый. Для этого необходимо зайти на сайт вирс.рф зарегистрироваться и прийти на тренировку. После ввода личных параметров программа подберет комплекс, согласно выбранному направлению физической подготовки. Возможность заниматься в удобное время в любимом сквере города станет дополнительной мотивацией к личным спортивным достижениям, сообщил департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.