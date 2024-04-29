Что нужно учесть для тренировок на улице

Эксперты советуют начинать с непродолжительных прогулок по 10 тысяч шагов, что позволит подготовить организм к грядущим нагрузкам. Идеально подходит рельефная пересеченная местность.

Мастер спорта России по бодибилдингу Михаил Прыгунов также обращает внимание на важность разминки перед любым занятием спортом. Ей следует уделить не менее 15 минут. А сосредоточиться стоит на тех группах мышц, которые будут задействованы в тренировках.

Эксперт отмечает, что не все сезоны года подходят для того, чтобы начать тренировки на улице. Так, он не советует новичку заниматься зимой. В это время нагрузка на неподготовленный организм будет слишком большой, что негативно скажется на состоянии человека и может привести к болезням. Однако тренироваться можно даже в зимний сезон, если основательно подойти к подготовке.

– Если грамотно выстроить тренировочный процесс, – тщательно размяться, придерживаться средней интенсивности, сразу после тренировки идти в тепло, выбрать подходящую одежду, то риски минимизируются, – поделился подробностями Михаил Прыгунов.

Время выполнения комплекса упражнений для начинающего спортсмена должно составлять приблизительно 30 минут. После того, как организм человека окрепнет продолжительность тренировки можно наращивать, сообщает Тюменская область сегодня.