Тюменские санатории вошли в топ-10 по количеству отдохнувших в 2024 году

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг самых популярных регионов страны для санаторно-курорного отдыха в 2024 году. Согласно этим данным, Тюменская область заняла девятое место в России по числу отдохнувших в санаториях по итогам прошлого года.

В санаториях Тюменской области отдохнули 162,5 тысячи человек в 2024 году, что на 2,4% больше, чем в 2023 году. Количество мест в санаториях Тюменской области превысило 7 тысяч. Помимо нашего региона, в первую десятку популярности по числу отдохнувших в санаториях в 2024 году вошли Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Московская область, Башкортостан, Алтайский край, Татарстан, Пермский край и Челябинская области.

По словам члена Правления Национальной Курортной ассоциации Евгения Терентьева, количество гостей санаториев страны в прошлом году выросло на 3,2% и составило 7 млн 276 тысяч человек.