Тюменцы все чаще стали ремонтировать китайские смартфоны

На 46 % вырос спрос на ремонт китайских смартфонов в Тюмени за год. Спрос на сами смартфоны китайского производства вырос в 3,2 раза. Самыми часто ремонтируемыми марками стали Xiaomi, Honor и Huawei. Они же возглавили и первую тройку наиболее популярных брендов. На четвертом месте в - Realme, на пятом - Tecno.

"Сейчас мы видим изменение поведенческих паттернов владельцев мобильной техники. Самые современные флагманские телефоны служат дольше своих предшественников. Если раньше телефон отдавали на запчасти через два-три года, то сейчас его ремонтируют. С некоторыми марками сложилась уникальная для рынка ситуация: многие потребители до сих пор используют старые смартфоны до 2019 года выпуска, чтобы пользоваться Google-сервисами", - отметил тенденции руководитель категории "Хозяйственные и деловые услуги" на "Авито услуги" Александр Семочкин.

Сложившийся тренд отражает и изменение доли спроса на ремонт китайских смартфонов: она выросла с 13 % в апреле 2023 года до 37 % в тот же месяц 2024 года, сообщает Тюменская линия.