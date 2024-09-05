Пенсионеров Тюмени приглашают на занятия по ушу и фитнесу на свежем воздухе

Лето прошло, а тренировки и в скверах вместе с волонтёрами-тренерами проекта "Бабушкин воркаут" Благотворительного фонда "Старшее поколение" продолжаются, в том числе по ушу. Данное направление пользуется особой популярностью среди горожан. Комплекс гимнастических упражнений помогает гармонизировать физическое и психическое здоровье.



В рамках образовательного блока проекта активисты старшего поколения прошли специальную подготовку под чутким руководством профессиональных наставников. Теперь в скверах и парках, дворах и на открытом воздухе они проводят множество разнообразных еженедельных разминок и тренировок.

Занятия по ушу проходят каждую среду и четверг с 9 до 10 часов утра в Александровском саду, в пятницу - в парке Комсомольском. Занятия по финтесу – каждый вторник, четверг с 10 до 11 часов в Центре развития творчества детей и юношества "Контакт" (микрорайон Войновка, ул. Станционная, 22).

Стать частью активной спортивной команды очень просто. Достаточно позвонить по телефонам 8 (3452) 30-39-59, 51-77-05 или отправить запрос через официальную группу во "ВКонтакте" Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение".





Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".