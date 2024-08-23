Почему молочные продукты необходимы при занятиях спортом

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Физическая активность является неотъемлемой составляющей для сохранения здоровья и хорошего самочувствия. Однако при увеличении двигательных нагрузок следует уделить внимание и своему питанию. Тренируясь, необходимо насытить организм белками. Основным его источником является молочная и кисломолочная продукция.

Многие спортсмены и любители активного образа жизни отмечают, что после тренировок, особенно интенсивных, часто возникает желание употребить молочный продукт – например, кефир или творог. И это не случайно, так наш организм заявляет о необходимости восполнить важные микроэлементы: белок помогает организму восстанавливать и "строить" мышцы, натрий и калий препятствуют обезвоживанию из-за усиленного потоотделения. Другие витамины и минералы помогают справиться с переутомлением.

Кроме того, молочные продукты содержат кальций, который не только укрепляет кости, но также участвует в мышечном сокращении и расслаблении. А жиры и углеводы помогут восстановить запасы энергии после тренировки.

При непереносимости молока заменить его можно кисломолочными продуктами. К тому же кефир и ряженка менее калорийны и содержат огромное количество живых бактерий, формирующих иммунитет человека. В блюда стоит добавлять низкокалорийный йогурт, а для снижения сладкого в рационе употреблять ацидофилин без сахара.

Творог – еще один отличный продукт для спортсменов и людей, которые придерживаются различных диет. Регулярное его употребление способствует естественному и здоровому росту мышечной массы, а также благотворно влияет на пищеварение. На его основе можно приготовить разнообразные блюда для правильного питания. Если человек хочет похудеть, следует съедать около 180 граммов творога жирностью 1,8-5%. Для набора мышечной массы достаточно 100-200 граммов продукта жирностью не более 3% за час до сна. Кстати, содержащиеся в продукте микроэлементы помогают наладить сон и снизить уровень стресса.

Важное правило – выбирать натуральные молочные продукты, изготовленные из качественного сырья, в которых сохранились все полезные свойства. Один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири АО "Золотые луга" не использует искусственные добавки, консерванты, увеличители срока годности. Стабильные вкусовые качества и сохранение пользы продукта достигается за счет соблюдения технологий производства, хранения, упаковки.

Натуральные сыры "Золотые луга" отличаются высоким содержанием белков, молочного жира и минеральных веществ. В сырах "Голландский" и "Пошехонский" содержатся витамины A, D, E, B1, B2, B12, PP, C, пантотеновая кислота и др.

Уникальная линейка полезных кисломолочных напитков "Живи здорОво!" также пользуется спросом у приверженцев здорового питания. Биопростокваша является прекрасным продуктом разгрузочного дня, защищает организм от пищевых аллергий, усиливает деятельность иммунной системы, замедляет процессы старения. Наринэ - источник витаминов группы В, фолиевой кислоты и витамина К, восстанавливает микрофлору кишечника и повышает сопротивляемость организма при склонности к простудам. Ацидофилин обладает широким бактерицидным действием, активно используется в диетическом питании, эффективен при стрессах, неврозах и усталости.

Чтобы чувствовать себя хорошо, оставаться бодрым и энергичным, важно соблюдать и несколько простых правил. Не стоит наедаться перед тренировкой или накидываться на еду после, лучше выждать 30-40 минут. Также в числе рекомендаций для спортсменов — употребление большего количества воды, отказ от злоупотребления быстрыми углеводами.