В Тюмени отрепетировали эвакуацию в укрытие

18:00 28 марта 2024
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Тюменцы из ЖК "Тура" прошли тренировку по эвакуации в укрытие при срабатывании сигнала "Внимание всем!", ее провели городской департамент безопасности жизнедеятельности при участии МЧС и медиков.

В администрации города пояснили, что управляющая компания заранее предупредила жильцов о предстоящей тренировке и пригласила желающих в ней поучаствовать. Тюменцы оказались заинтересованы не только в отработке необходимых навыков, но и получении дополнительной информации.

"Я впервые участвовала в подобном мероприятии, специально пришла, чтобы всё узнать. Меня интересовало, где находятся подходящие для укрытия подвалы, как они оборудованы, где можно взять ключи, будет ли слышно сирену... Здорово, что у нас есть помещения, где можно укрыться на первое время", - поделилась впечатлением участница тренировки Ирина Доровякова.

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Теги: тренировки , эвакуация
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