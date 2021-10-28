Тюменским предпринимателям до конца 2021 года предоставят налоговые льготы

Фото - https://vk.com/aleksandr__moor

Губернатор Тюменской области Александр Моор внес в Тюменскую областную думу законопроект о налоговых льготах для предприятий малого и среднего бизнеса, которые пострадают от простоя в локдаун. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

"Временные ограничения на деятельность в период нерабочих дней приведут к убыткам. И, в первую очередь, пострадают предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сфере непродовольственной торговли, общепита и услуг. Благодаря налоговым льготам они смогут снизить отчисления в бюджет региона примерно на 250 млн рублей. Уверен, депутаты поддержат инициативу правительства области", - сказал Александр Моор.

Согласно поправкам, на 30% будут снижены ставки для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, и для тех организаций, которые используют патент. Мера распространяется на весь 2021 год.