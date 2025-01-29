Тюменская область за пять лет выплатила на рождение первенцев 3,7 млрд рублей

Региональный материнский капитал за рождение первого ребенка в Тюменской области семьям выплачивают пять лет - по 150 тыс. рублей получили из регионального бюджета свыше 25 тысяч семей, сообщил губернатор Александр Моор.

"Эта важная для жителей Тюменской области мера поддержки стала действовать в рамках реализации национального проекта "Демография", который с 2025 года стал основой для реализации нового нацпроекта "Семья". ... Общий объем затрат на выплату регионального материнского капитала уже превысил 3,7 млрд рублей. Это очень приятные расходы – инвестиции в будущее региона и страны", - отметил Моор в своем Telegram-канале.

По мнению губернатора, такая материальная поддержка важна для молодых родителей на одном из самых важных этапов становления семьи.