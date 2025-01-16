Объемы производства молока в Тюменской области за год снизились на 40 процентов

За 2024 год в Тюменской области из-за снижения поголовья коров производство молока сократилось на 40,6 процента, чтобы поддержать отрасль, в этом году животноводы получат субсидии из областного бюджета на покупку племенного крупного рогатого скота молочного направления, сообщил председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям облдумы Владимир Ковин, комментируя меры поддержки, предусмотренные для развития молочных ферм.

"В прошлом году объемы производства молока в Тюменской области упали на 40,6%. Это связано с уменьшением поголовья, в том числе и из-за распространения болезней. Безусловно, чтобы поддержать сельхозпроизводителей, правительство региона разработало ряд мер поддержки. Что немаловажно, с каждым предприятием для сохранения и увеличения дойного стада индивидуально будет все прорабатываться, мероприятия будут направлены как на увеличение стада, так и на его оздоровление", - отметил Ковин.

По словам парламентария, помимо этого предусмотрены субсидии и на модернизацию молочных ферм, кроме тех, кто ведет ЛПХ. "Также будут предоставляться гранты на развитие семейных ферм. Для аграриев, отвечающим критериям субъектов малого предприятия, предусмотрены меры господдержки в виде предоставления грантов "Агропрогресс" на приобретение поголовья крупного рогатого скота, а также на развитие материально-технической базы", - рассказал депутат.