Моор обсудил с застройщиками актуальные вопросы отрасли

10:23 04 декабря 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Губернатор Александр Моро провел встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков региона, речь шла о будущем строительной отрасли.

По словам Моора, главная проблема отрасли – спрос на новостройки существенно снизился. Из-за высоких ставок ипотека стала очень дорогой. Позволить себе взять кредит на жилье сейчас могут не многие. А если и могут, то откладывают покупку недвижимости на потом. 

"Обсудили с коллегами, как быть в такой ситуации и какая помощь требуется от региональных властей. Застройщики озвучили несколько идей. Поручил Главному управлению строительства проработать их. Стройка – один из локомотивов экономики региона. В ней трудится около 90 тысяч человек. Нам важно пройти сложный период без потерь", - подчеркнул важность встречи Моор.

 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2024