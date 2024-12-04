Моор обсудил с застройщиками актуальные вопросы отрасли

Губернатор Александр Моро провел встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков региона, речь шла о будущем строительной отрасли.

По словам Моора, главная проблема отрасли – спрос на новостройки существенно снизился. Из-за высоких ставок ипотека стала очень дорогой. Позволить себе взять кредит на жилье сейчас могут не многие. А если и могут, то откладывают покупку недвижимости на потом.

"Обсудили с коллегами, как быть в такой ситуации и какая помощь требуется от региональных властей. Застройщики озвучили несколько идей. Поручил Главному управлению строительства проработать их. Стройка – один из локомотивов экономики региона. В ней трудится около 90 тысяч человек. Нам важно пройти сложный период без потерь", - подчеркнул важность встречи Моор.