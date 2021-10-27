Тюменские поликлиники и больницы во время локдауна будут работать в обычном режиме

Большинство предприятий и организаций независимо от форм собственности с 30 октября по 7 ноября обязаны приостановить свою работу, однако это не касается медучреждений Тюменской области - они продолжат работать и принимать пациентов согласно обычному графику, подчеркнул накануне в своем обращении к жителям региона Александр Моор.

Действующий режим работы в медицинских организациях независимо от организационно-правовой формы собственности сохранится с 30 октября по 7 ноября, говорится в обновлённом постановлении правительства региона "О введении режима повышенной готовности".

Кратковременный локдаун региональные власти ввели из-за роста заболеваемости коронавирусом и большой загруженности системы здравоохранения. В последние дни ежедневно фиксируется более трехсот случаев заражения, при этом выздоравливающих в два-три раза меньше, среди болеющих много тех, у кого коронавирус протекает в тяжелой форме.