Тюменская область 8 ноября выходит из локдауна

Предприятия и организации, чья деятельность была приостановлена в связи с нерабочими днями с 30 октября до 8 ноября, возобновляют свою работу. Об этом в Telegram-канале "Оперативный штаб. Тюмень" заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Нерабочие дни закончились. С завтрашнего дня, с 8 ноября 2021 года, мы приступаем к своей текущей деятельности", - сообщил Пантелеев, отвечая на поступающие в оперштаб вопросы предпринимателей.

Замгубернатора отметил, что согласно новой редакции постановления регионального правительства "О введении режима повышенной готовности" ряд предприятий открываются с QR-кодами и должны учесть это в своей работе. Остальным он рекомендовал внимательнее относиться ко всем протоколам и рекомендациям Роспотребнадзора.

Напомним, школы, ссузы и вузы до 13 ноября будут работать в дистанционном формате, ученикам начальных классов на неделю продлили каникулы. Детсады с понедельника возвращаются в обычный режим.

С понедельника жителям и гостям региона для посещения крупных торгово-развлекательных центров, культурных и спортивных объектов потребуются QR-коды о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании и документы, удостоверяющие личность.

Выходные дни с 30 октября до 8 ноября были введены в России для снижения роста заболеваемости коронавирусом. По решению правительства Тюменской области на все это время в регионе были закрыты большинство предприятий и организаций всех форм собственности.