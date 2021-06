Топ-15 мероприятий на 3 - 4 июля

Выставка "Крапивные истории" (0+)

История крапивного ткачества в Сибири уходит своими корнями к традиционной культуре южных групп: ханты и манси. Способность изготовления крапивных тканей на горизонтальном ткацком станке отмечалась исследователями и путешественниками на севере Западной Сибири с начала XVIII века, а по археологическим материалам фиксируется с XIII–XIV веков. Это ремесло, имевшее огромное значение в культуре северных народов Сибири, было утрачено уже к концу XIX века в связи с появлением достаточного количества качественных тканей фабричного производства. На выставке представлены уникальные предметы из структурного подразделения "Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник": рубахи из крапивного холста, детали ткацкого станка, приобретенные во время экспедиций 1910 и 1911 годов. Дополнят экспозицию предметы из фондов структурного подразделения "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова".

Когда: по 4 сентября

Где: музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63

Вход свободный

Монопородная выставка немецких овчарок (6+)

Всех любителей породы немецкая овчарка приглашают на монопородную выставку ранга КЧК. Свои навыки продемонстрируют собаки всех возрастных классов. Лучшие будут награждены памятными кубками и призами. Подробности по телефонам: 89324751154, 89044997134.

Когда: 3 июля

Где: ул. Республики, 245

Бесплатно

Расписание работы арт-пространства на набережной (0+, 6+, 12+)

3 июля

12:00 - фестиваль "Ноль+". Короткометражные фильмы: "Детское счастье", "Телёнок", "Сокровище", "Невиданное", "Марго Хо не могла уснуть", "Лила", "Урок экологии", "Вера и Глюча", "Торговля лимонадом".

15:00 - полнометражный фильм "Правила геймера".

17:00 - мультипликационные сеансы: "В лесу забытых зонтов", "Кукушка", "Мой дедушка был вишней", "Дадо", "Перелётная", "Кнопка", "Потеря и находка", "Монах и обезьяна", "Светлая сторона", "Чемоданы", "Hot jazz", "Воробей, который умел держать слово", "Жизнь настоящего оленя", "Восхождение", "Пастуший рожок", "Мальчик и лис", "Последний снимок", "Сказки детского мира", "Как новый год на свет появился".

19:00 - научные поединки.

4 июля

12:00 - показ фильма "Обыкновенное чудо"

15:00 - показ фильма "Там на неведомых дорожках" (1982 г.)

17:00 - показ фильма "Чудак из 5го Б" (1972 г.)

19:00 - показ фильма "Пеппи - Длинный чулок" (1984 г.)

Где: Арт-пространства на набережной возле "Конторы пароходства"

Цирковое представление "Тропик-шоу" (0+)

Красота и магия востока! Цирковая программа под руководством Тиграна Акопяна. В программе – животные из Африки, Америки, Евразии: бегемот, носухи, обезьяны, лама, пони, верблюды, дикобразы, французские болонки и бобтейлы. Своё мастерство продемонстрируют дрессировщики, жонглеры, воздушные гимнасты, акробат на "Колесе риска", акробаты на роликах, акробаты на батуте. Добро пожаловать за невероятными эмоциями в Тюменский цирк!

Когда: 3 июля в 13:00, 17:00 и 4 июля в 14:00

Где: Тюменский государственный цирк, ул. Первомайская, 15

Стоимость: 700 – 1500 рублей

Этнокультурный проект "Этнолето" (0+)

Дворец национальных культур "Строитель" приглашает всех желающих на творческую этнокультурную площадку на территории Гилевской рощи. Посетителей ждет знакомство с традиционной культурой народов, проживающих на территории Тюменской области. Специалисты Дворца национальных культур "Строитель" по сохранению и развитию культур подготовили для посетителей многообразную программу: национальные игры и состязания; мастер-классы; семейные конкурсы и маскарады; концертные программы с участием творческих национальных коллективов; детские дискотеки.

Когда: 3, 10, 17, 24, 31 июля в 13:00

Где: Гилевская роща

Вход свободный

Лето в Тобольском кремле (6+)

IV Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова на XII Музыкальном фестивале "Лето в Тобольском кремле". Гала-концерт звезд мировой оперы (заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков, заслуженная артистка РФ Вероника Джиоева, лауреаты международных конкурсов Дмитрий Корчак, Василий Ладюк) и лучших участников образовательной программы Фонда Ильдара Абдразакова (Ирина отова, Рауф Тимергазин, Ульяна Бирюкова). Тюменский филармонический оркестр (дирижёр - Владимир Добровольский).

Когда: 3 июля в 18:00

Где: Тюменская филармония, ул. Республики, 34

Стоимость: 800 - 3000 рублей

Спектакль "Вино любви" (16+)

Сценическая композиция Георгия Цхвиравы по рассказам Аркадия Аверченко (семь способов соблазнения). Спектакль по юмористическим рассказам, где действуют полукарикатурные персонажи, ситуации доведены до абсурда, а финал абсолютно непредсказуем. Впрочем, все ситуации связаны с любовными сюжетами. Оттого и родилось название сценической композиции — "Вино любви"! В спектакле заняты служители Мельпомены и Талии... В спектакле содержатся сцен, демонстрирующие курение. Курение вредит вашему здоровью.

Когда: 3 июля в 18:00

Где: молодежный театр им. В.С. Загоруйко "Ангажемент", ул. Олимпийская, 8а

Стоимость: 500 рублей

Мюзикл "Скрипач на крыше" (12+)

Гастроли Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии в рамках фестиваля "Лето в Тобольском Кремле". "Скрипач на крыше" - мюзикл, который не может оставить равнодушным никого. Потрясающе человечная и глубокая история не о евреях, нет, а о людях вообще. Постановка мюзикла "Скрипач на крыше" осуществлена по специальному соглашению Music Theatre International (MTI). Благодаря тому, что театр получил оригинальное либретто на английском языке, удалось избежать неточностей, которые случаются при переводе и наслоений различных редакций. "Скрипач на крыше" Свердловской музкомедии – это не бродвейская калька, а спектакль с авторской режиссурой Кирилла Стрежнева, сценографией и костюмами Сергея Александрова и хореографией Гали Абайдулова.

Когда: 3 июля в 19:00

Где: ДК "Нефтяник", ул. Осипенко, 1

Стоимость: 800 – 2400 рублей

Why city? (18+)

Непонятный город встречает нас своими яркими вывесками и шумными вечеринками! Сегодня мы будем погружаться в него, но уже на входе дают зеленый браслет и говорят, что уйдешь не один! Залетай на бар, там точно есть свои ребята в черных футболках, которые по ту сторону угощают всех хорошим настроением. Дальше все дороги ведут на танцпол, там музыка приятная и время быстро летит. В этом городе смотрят на часы 2 раза: один раз при входе, второй раз на выходе. Красный браслет - не знакомится, зеленый браслет – знакомится. Line up Те самые DJ, которые сводят музыку так, что аж сводит ноги.

Когда: 3 июля в 22:00

Где: Дом Печати, ул. Осипенко, 81

Экскурсия на пасеку "Сладкие истории" (0+)

Приглашаем посетить пасеку в предместьях Тюмени (50 км. от города) и продегустировать самый вкусный, натуральный и экологичный мёд. Познакомитесь с таким далеким для городского жителя миром пчел. В непринужденной игровой форме хозяева пасеки расскажут о жизни пчел, пчеловождении и дадут возможность попробовать все продукты пчеловодства, которыми щедро делятся с нами пчелы. Почувствуете на себе эффект уникального апидомика, где можно находится непосредственно в биополе пчел. Лежаки расположены прямо на ульях, что позволяет ощущать вибрации, тепло, запахи, что оказывает огромный гармонизирующий и оздоровительный эффект.

Программа тура:

10:00 – выезд от ДК "Строитель";

11:00 – прибытие на пасеку;

11:00-11:10 – встреча группы, прохладительные напитки и инструктаж по технике безопасности;

11:10-12:00 – знакомство с пасекой. Проводится в формате квеста-экскурсии по пасеке органического пчеловодства (пчелиный домик, домик пчеловода, цех по откачки меда, ульи (колода, улей со стеклянной стенкой);

12:00-12:40 – чаепитие-знакомство с продукцией пчеловодства. Дегустация 2-3 видов меда, перги, прополиса, подмора, сот, перги, забруса, настойки восковой моли, медовухи;

12:40-13:20 – свободное время;

14:20 – прибытие в Тюмень.

Когда: 4 июля в 10:00

Где: ДК "Строитель", ул. Республики, 179

Стоимость: 850 – 950 рублей

Спектакль "Бобик в гостях у Барбоски" (0+)

Как славно пригласить своего приятеля в гости, немного прихвастнуть перед ним: а вот у меня есть то, сё, а я могу вот так и вот эдак. Хорошо мне, одним словом! А как весело и забавно можно поиграть с гостем, не церемонясь с заведёнными порядками, ведь ты – хозяин всего, на данный момент, по крайней мере … Все авторитеты сдвинуты, фантазия и азарт выпущены на волю и ветер вседозволенности лихо гонит их вперёд! Когда игра заканчивается, приходит неминуемое наказание, а с ним - осознание очень важных вещей: что такое настоящая свобода и ответственность. Неважно, что герои нашего спектакля – дворовый и домашний пёсики, на их месте с успехом могли бы оказаться обычные мальчишки и девчонки.

Когда: 4 июля в 12:00

Где: Тюменский театр кукол, ул. Кирова, 36

Стоимость: 200 - 450 рублей

Фестиваль семейного отдыха Family Fest (0+)

Развлекательная семейная программа, розыгрыш карты от фитнес-клуба Fitberri, розыгрыш карты на услуги "Кулига парк", динамичные фитнес-занятия на свежем воздухе, коллективный флешмоб. Необходима предварительная запись по телефону 8-922-399-10-95 (Вера, арт-директор).

Когда: 4 июля в 12:00

Где: база отдыха "Кулига-парк", 32-ой км Ирбитского тракта, стр. 5

Игра "Квиз, плиз! Кино и музыка" (18+)

Вопросы только про кино и музыку, могут пригодиться знания как оскаровских лауреатов, так и авторских фильмов. Регистрация

Когда: 4 июля в 17:30

Где: ресторан Maximilian's, ул. 50 лет Октября, 8 Б

Стоимость: 400 рублей с человека

Спектакль "Ветер в тополях" (16+)

Пьеса современного французского драматурга и сценариста Жеральда Сиблейраса "Ветер в тополях" пользуется большой популярностью на мировых театральных подмостках. Эта пьеса получила в 2006 году премию Лоуренса Оливье в номинации "Лучшая комедия".

Герои спектакля – три чудака, которые много лет ежедневно собираются на террасе пансионата для престарелых и всеми силами пытаются продлить остроту ощущений жизни. Оказавшись вместе по воле обстоятельств, они ругаются, мирятся, фантазируют, влюбляются, мечтают вырваться...

В спектакле играет блестящее актерское трио: Сергей Осинцев, Сергей Скобелев и Александр Тихонов, которые наверняка смогут порадовать зрителя нетривиальным прочтением пьесы, импровизацией, да и мало ли, какие еще вас ждут сюрпризы… Режиссер-постановщик – Лауреат Государственной премии РФ Александр Баргман.

В этот день актер Сергей Скобелев выйдет на сцену Тюменского большого драматического театра последний раз!

Когда: 4 июля в 18:00

Где: Тюменский драматический театр, ул. Республики, 129

Стоимость: 200 - 1000 рублей

Трио Славы Токарева и Сергей Чашкин (18+)

Сергей Чашкин – профессиональный джазовый гитарист, выпускник Berkelee College of Music в Бостоне (США). Музыкант со своей неповторимой манерой, техникой исполнения и уникальными импровизациями. Лауреат Конкурса “Джазовый Музыкант”(Jazz player of the year) в Израиле – Rimon School of Jazz. У Сергея Чашкина есть хороший опыт выступлений в США с профессиональными музыкантами, а также участия в джем-сейшнах со звездами джаза. 4 апреля Сергея можно будет послушать в Fabric Bar на совместном концерте с тюменскими джазовыми музыкантами. В программе - классические джазовые стандарты в современных обработках, а также авторская музыка.

Состав:

Саксофон - Слава Токарев

Ударные - Дмитрий Бердюгин

Контрабас - Антон Карабут

Гитара - Сергей Чашкин (г. Екатеринбург)

Подробности по телефону +7-922-042-00-26

Когда: 4 июля в 19:00

Где: FABRIC BAR, ул Молодежная, 74/4, этаж 2

Стоимость: 500 - 700 рублей