Топ-15 мероприятий на 10 — 11 июля

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет вашему вниманию топ мероприятий на выходные. Нас ожидает много интересных событий: спектакли, экскурсии, мастер-классы, выставки, вечеринки, путешествия.

Речные прогулки на теплоходе (0+)

Тюменская судоходная компания приглашает всех желающих на ежедневные прогулки по Туре. Прокатиться по реке можно не только вечером, но также утром и днем. Теплоходы отправляются практически каждый час.

Как пройти к барже:

- перед пешеходным мостом со стороны ул. Республики спуститься вниз по набережной;

- найти на реке баржу с коричневой крышей;

- пройти вниз по лестнице к причалу.

Билеты приобретаются у администратора на барже. Если вы уже купили билет на теплоход – не отходите далеко, чтобы слышать оповещение о скором отправлении. Время отбытия теплохода может немного скорректироваться. Пройти на судно можно только в маске.

Подробности: +7 (3452) 45-18-01

Когда: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 20:30

Где: набережная р. Туры, причал за пешеходным мостом

Стоимость: взрослый билет – 400 руб., детский – 300 руб.

Аудиопроменад "Гражданин С" (12+)

Наденьте наушники, подключитесь к telegram-боту и нажми "старт", чтобы начать спектакль. Прогуляйтесь по улицам Тюмени в компании главного героя – Сани, обычного парня, которого ты мог бы встретить в одном из дворов КПД 1990-х. Он продает кассеты в ларьке, носит часы Montana и любит девчонку из соседнего двора. Саня расскажет свою историю, которая бередит душу, волнует сердце и невероятным образом переплетается с вашей.

Билеты

Когда: по 30 сентября в любое время

Где: начало маршрута - фонтан за ДК "Строитель" (сквер Юрия Куталова), конец маршрута - площадь 400-летия Тюмени

Стоимость: 200 рублей

Интерактивная выставка "Между искусств: теплица локальных версий" (16+)

15 художников арт-мастерской "Фиджитал" презентует свои финальные работы. Авторы из разных городов собрались вместе для воссоздания альтернативных вариантов жизни и смерти в искусстве, разводя "реальный" и "художественный" миры. Интерактивная выставка подразумевает вовлечение зрителя в работу арт-объекта. Так ты сможешь отправить послание в космос, заглянуть по ту сторону жизни и с помощью AR-меток попасть в один из цифровых миров. Успей посетить слияние искусств и технологий!

Когда: до 31 июля

Где: мультицентр "Контора пароходства", ул. 25 Октября, 23а, стр. 1

Вход бесплатный

Спектакль "Невероятные приключения Маленькой Птички" (0+)

В одном Тёплом местечке жила Маленькая Птичка. Жили там и другие: и Большой Слон, и Шакал, и Обезьяна, и Жираф. И хорошо жили, дружно. И Маленькую Птичку все любили, оберегали, потому что она же была маленькой. Но Птичке не сиделось в родном гнезде, она мечтала о невероятных приключениях, о далёких и прекрасных далях. И однажды она улетела на Солнечный остров, на котором круглый год царило веселье, звучала музыка и все всё время танцевали… Но невероятные приключения, как это часто случается, очень скоро оказались приключениями… неприятными, даже опасными. И всё могло бы закончиться плохо, если бы на выручку Маленькой Птичке не пришёл Большой Слон. А как всё это было, вы узнаете, посмотрев новый спектакль Тюменского театра кукол. А ещё, возможно, вы запомните основную мысль этого спектакля: "ХОРОШО НЕ ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ, А ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!".

Билеты

Когда: 10 июля в 10:00

Где: Тюменский театр кукол, ул. Кирова, 36

Стоимость: 350 рублей

Спектакль "Умная собачка Соня" (0+)

Вы знаете, что с горчицей можно съесть все, что угодно? А что обои обязательно должны быть с цветами? Знакомы ли вы с правилами хорошего тона для маленьких собак? А может быть, вы любите варенье, как и собачка Соня? Она отважно познает большой и непонятный мир, сталкиваясь с различными трудностями, от которых жизнь, конечно, только веселее. Веселый разговор на жизненно важные темы для маленьких непосед и исследователей, а также для их родителей.

Билеты

Когда: 10 июля в 10:00

Где: молодежный театр им. В.С. Загоруйко "Ангажемент", ул. Олимпийская, 8а

Стоимость: 250 рублей

Сеанс активностей в детском центре "Музейляндия" (0+)

В детском центре "Музейляндия" родители с детьми смогут порисовать мелом на грифельной стене, поиграть на специализированных столах в конструктор Lego, шахматы и шашки, посмотреть мультфильмы, собрать большой объемный паззл или различные фигуры большого конструктора. Также для ребят - мастер-класс в подарок на выбор: "Аромарисование", "Закладка для книги", "Ветерок" или "Отличные смайлы".

Билеты

Когда: 10 и 11 июля в 11:00

Где: детский центр "Музейляндия" (здание музейного комплекса им. Словцова, ул. Советская, 63)

Стоимость: 50 рублей

Спектакль "Март и Слива" (12+)

Рэп-драма. Автор - Екатерина Бизяева. Режиссер – Оксана Погребняк. Спойлер от режиссёра: Слива в пьесе - бедный Слива, говорящий о себе в третьем лице - выживет. Выживет после продолжительного родительского безразличия, после попадания в группу самоубийц. Выживет, и окажется, что перемены к лучшему произошли. Во всяком случае, теперь в его жизни станет больше правды - точно.

Билеты

Когда: 10 июля в 12:00 и в 15:00

Где: молодежный театр им. В.С. Загоруйко "Ангажемент", ул. Олимпийская, 8а

Стоимость: 200 - 600 рублей

Массовый водный пробег (6+)

Клуб туристов "Горизонт" с направлением RIDE RIVERS – водный клуб -школа приглашает всех собственников плавсредств, приводимых в движение мускульной силой, и их семьи принять участие в водном пробеге. Владельцы плавсредств пройдут "водной армией" мимо набережной и остановятся в парке Гагарина (по желанию - с ночевкой). Можно арендовать плавсредство на участие в пробеге. Зарегистрироваться, узнать подробности, задать все вопросы можно по телефону 8-961-201-86-66.

Когда: 10 июля с 12:00 до 18:00 (в 12:00 - регистрация участников заезда, 13:00 - старт заезда)

Где: р. Тура, старт заезда - от начала набережной, парк Заречный, точка финиша - оз. Круглое, парк Гагарина.

Стоимость: для владельцев плавсредств участие бесплатное

Цирковое представление "Тропик-шоу" (0+)

Красота и магия востока! Цирковая программа под руководством Тиграна Акопяна. В программе – животные из Африки, Америки, Евразии: бегемот, носухи, обезьяны, лама, пони, верблюды, дикобразы, французские болонки и бобтейлы. Своё мастерство продемонстрируют дрессировщики, жонглеры, воздушные гимнасты, акробат на "Колесе риска", акробаты на роликах, акробаты на батуте. Добро пожаловать за невероятными эмоциями в Тюменский цирк!

Билеты

Когда: 10 и 11 июля в 13:00, 17:00

Где: Тюменский государственный цирк, ул. Первомайская, 15

Стоимость: 700 – 1500 рублей

Мастер-класс "Магия песка и света" (6+)

Приглашаем на увлекательный мастер-класс, который будет интересен даже непоседе. Рисование на световых песочных столах под руководством профессионала.

Билеты

Когда: 10 июля в 16:30

Где: детский центр "Музейляндия" (здание музейного комплекса им. Словцова, ул. Советская, 63)

Стоимость: 100 рублей

Музыкально-поэтическое погружение "Слушай/Говори" (12+)

Гости вечера под открытым небом будут слушать экспериментальное прочтение современной поэзии в исполнении самих авторов, а также в неформальной обстановке обсудят многие философские темы через призму стихотворений. Это будет необычно, актуально и по-новому, ведь быть услышанным и услышать других - значит, лучше понять время, себя и что ты не один. Выступят современные поэты Тюмени и музыкальный дуэт "Тано".

Обязательна предварительная запись по телефону: +7 (3452) 45-35-90 или +7 (929) 266-73-72.

Когда: 10 июля в 18:00

Где: музейный комплекс им. Словцова (ул. Советская, 63)

Вход свободный

АНТУRAJ (18+)

Свой стиль, свое музло, свой АНТУRAJ, никаких костюмов "Раша", только стильные ребята! Мы собираем крутой сет из музла, а вы собираете крутой сет из своей одежды, мы раздаем это музло, а вы отдаете себя и так до пяти утра! Обязательно наличие документов, удостоверяющих возраст!

Когда: 10 июля в 22:00

Где: Дом Печати

Вход бесплатный

Спектакль "Айболит" (0+)

Сказку про доброго доктора Айболита дети всегда читают и смотрят с интересом. Ещё бы! Когда славный, не вызывающий страха, человек в белом халате лечит шоколадом, гоголем-моголем и ставит только градусники, а не уколы, понравится любому, а не только ребёнку! Яркая образность и гениальная лёгкость стиха Корнея Ивановича Чуковского подарят хорошее настроение малышам и их родителям. "Всех излечит, исцелит добрый Доктор Айболит", даже бегемотиков и обезьянок в Африке!

Билеты

Когда: 11 июля в 12:00

Где: Тюменский театр кукол, ул. Кирова, 36

Стоимость: 200 - 500 рублей

Катание на байдарках (6+)

В стоимость входят аренда снаряжения (байдарка, весло, спасательный жилет); вводный инструктаж и сопровождение на воде; страховка; холодный чай с печеньем.

Одеваться по погоде: "кораллки", сандалии либо резиновые сапожки до колена (то, в чем можно зайти в воду); головной убор, желательно с полями, либо платок (бандана, бафф); перчатки с гладкой ладонью (без пупурышек), можно прорезиненные или "облитые".

Контакты для записи: 8 (932) 321-26-58, 8 (922) 478-67-00 (WhatsApp, Viber). Для записи потребуются полные ФИО, дата рождения и контактный номер телефона. Бронирование места производится по предоплате 50%.

Когда: 11 июля в 15:00

Где: место встречи уточняется у организатора

Стоимость: 600 рублей – дети до 12 лет, 1000 рублей – с 12 до 16 лет, 1200 рублей – от 16 лет

Спектакль "Эпидемия" (16+)

Спектакль "Эпидемия" − это фейерверк абсурда, юмора и актерской игры. Смешной и трагический, хрупкий и циничный, искренний и ложный. Главные герои − чиновники, призванные управлять и спасать город. Но что произойдёт, если они узнают, что над городом эпидемия. Кого они будут спасать: себя или жителей города?

Билеты

Когда: 11 июля, 18 июля в 20:00

Где: МТЦ "Космос", ул. Республики, 165А

Стоимость: 400 рублей