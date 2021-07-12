Топ-15 мероприятий для студентов на ближайшую неделю

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Прогулки по реке, рыбалка, конный поход, концерты, спектакли, мастер-классы, завтрак на крыше - тюменцы смогут выбрать себе занятие по душе.

Аудиопроменад "Гражданин С" (12+)

Надень наушники, подключись к telegram-боту и нажми "старт", чтобы начать спектакль. Прогуляйся по улицам Тюмени в компании главного героя – Сани, обычного парня, которого ты мог бы встретить в одном из дворов КПД 1990-х. Он продает кассеты в ларьке, носит часы Montana и любит девчонку из соседнего двора. Саня расскажет тебе свою историю, которая бередит душу, волнует сердце и невероятным образом переплетается с твоей.

Билеты

Когда: по 30 сентября в любое время

Где: начало маршрута - фонтан за ДК "Строитель" (сквер Юрия Куталова), конец маршрута - площадь 400-летия Тюмени

Стоимость: 200 рублей

Прогулки на парусной яхте (6+)

Мало кто знает, что в Тюмени теперь можно покататься на парусной яхте. Сделать это предлагают по Туре вдоль набережной. Во время речной прогулки вам расскажут об устройстве парусного судна и научат азам управления яхтой. Длительность прогулки - 1 час. Подробнее: +7 (922) 485-83-89.

Когда и где: в будние и в выходные как днем, так и вечером – по предварительной договорённости с клубом "Яхта72".

Стоимость: 750 руб. с человека., 3 000 руб. – аренда всей яхты (на борту вмещается до 4 человек).

Спектакль "С кем поведешься..." (16+)

"С кем поведешься…" - это многочисленные комичные ситуации, пропитанные искрометным юмором, переносящие зрителя в Петербург конца 19-го века! Наблюдая за колоритными персонажами, их делами, проблемами, образом мысли, легко понять, что, несмотря на прошедшее время и всяческие изменения, суть русского человека осталась прежней, а вопросы, волновавшие героев в 19 веке, актуальны и по сей день. Постановщиком по-настоящему смешного и динамичного спектакля, наполненного песнями и танцами, выступил режиссёр театра "Ленком", ученик Марка Захарова - Роман Самгин, которому поистине удаются постановки в комедийном жанре!

Режиссёр: Роман Самгин. В ролях: Мария Аронова, Алексей Маклаков, Олег Комаров, Владислав Гандрабура, Наталья Скоморохова, Владимир Фекленко/Борис Покровский

Билеты

Когда: 13 июля в 19:00

Где: ДК "Нефтяник", ул. Осипенко, 1

Стоимость: 1000 - 4000 рублей

Вебинар "Познаем дзен. Яндекс.дзен" (16+)

Сейчас всем стал нужен Яндекс.дзен. Все решили, что там можно быстро стать известным и богатым. Разберемся, так ли это на самом деле. Спикер - Марсель Македонский, маркетолог, копирайтер, блогер с аудиторией более 300000 читателей на Яндекс.дзен.

Регистрация

Когда: 14 июля, с 16:00 до 18:00

Где: Онлайн при поддержке "Точка кипения – Тюмень"

Стоимость: бесплатно

Лирическая комедия "Там же, тогда же" (16+)

Однажды в маленькой гостинице встречаются двое...Так начинается роман, который длится четверть века. Меняется время, события, обстоятельства, неизменно лишь место встречи. Они видятся раз в году, но каждый раз именно эти сутки помогают им прожить до следующего свидания. Сохранят ли герои теплоту и искренность чувств? Бегут ли они от любви или стремятся ей навстречу? Ответы на эти вопросы – в спектакле "Там же, тогда же".

Автор – Бернард Слэйд. Режиссер – Мирослав Малич. В ролях: Заслуженный артист России Максим Аверин, Заслуженная артистка России Анна Якунина.

Билеты

Когда: 14 июля в 19:00

Где: Тюменская филармония, ул. Республики, 34

Стоимость: 1000 - 4000 рублейg

Завтрак на крыше с фитнес-центром FITBERRI (18+)

Фитнес-центр FITBERRI предлагает всем желающим совместить приятное с полезным - попробовать вкусный завтрак и получить массу полезной информации. Спикерами на мероприятии выступят Наталья Проскурякова – генеральный директор фитнес-центра, заслуженный мастер спорта по бодибилдингу и Геворк Мелконян – управляющий клиники Nexima, врач персонализированной медицины. После завтрака гостей встречи ожидает йога на крыше.

Вход по предварительной записи: 8-922-399-10-95 (Вера, арт-директор)

Когда: 15 июля в 10:00

Где: фитнес-центр FITBERRI, ул. 30 лет Победы, 52а

Бесплатно

Музыкальный вечер на теплоходе с шоу-группой "Космос" (0+)

Уникальный boys-band состоящий из 4 талантливых вокалистов. Репертуар артистов на борту теплохода будет представлен очень широко от любимого всеми ретро 80-ых и 90-ых годов до современной популярной музыки и до ярких танцевальных хитов. Их космическое исполнение популярных песен вызывает звездопад эмоций не только У наших гостей, но и у жюри всероссийских и международных конкурсов. Неподражаемые голоса уникальной группы вот уже 6 лет звучат на лучших сценах региона и на всех масштабных областных праздниках. Четыре яркие звезды тюменской эстрады — группа под нескромным названием "Космос".

Билеты

Когда: 15 июля в 19:30

Где: теплоход, причал возле моста Влюбленных со стороны ул. Республики

Стоимость: 1000 рублей

Концертная программа "Жара" (6+)

Для всех любителей кавказской культуры и поклонников современной эстрады на сцене Малого концертного зала Дворца национальных культур "Строитель" состоится концертная программа "Жара". Вас ждут ритмичная лезгинка, девичья джигитовка, плавные танцы горянок в исполнении театра танца "Эхо гор". Яркие сольные номера вокалистов ДНК "Строитель" и приглашенных артистов: Юрия Агаджаняна, Магомеда Кафтарова, Ирины Хан, Александры Клинк украсят концертную программу.

Количество мест ограничено. Информацию можно уточнить по телефону 8 (3452) 36-56-17.

Билеты

Когда: 16 июля в 18:00

Где: ДНК "Строитель", ул. Республики, 179

Стоимость: 110 рублей

Конный поход (16+)

Конный поход - это целый день в окружении природы и лошадей. Мы проедем по бескрайним полям и сказочному лесу. Вы проведете несколько часов в седле, двигаясь рысью через лес и поле, сможете почистить и подседлать лошадь под руководством инструктора, сделать много-премного фото, вместе приготовите вкуснейший походный обед. А к вечеру вернетесь с приятной усталостью и массой новых впечатлений!

Продолжительность похода - около 6 часов + время нахождения в конно-спортивном клубе.

В стоимость входит: аренда лошади на время похода + снаряжение, обед (горячее и чай) на привале, инструктаж и вводный курс чистки, седловки, сопровождение опытных инструкторов, групповая аптечка. Предварительно обязательно посетить тренировку для подготовки к участию.

Количество участников в группе ограничено количеством лошадей! Записаться, узнать подробности, задать все вопросы можно по телефону 8-961-201-86-66.

Когда: 17 июля в 10:00

Где: с. Горковка

Стоимость: 3 500 руб./чел. Для закрепления места за участником - обязательная предоплата 1000 руб. Стоимость тренировки - 1000 руб. (1 час)

Лодочный турнир Западной Сибири "Тюменский спиннинг" (6+)

Самый масштабный лодочный турнир Западной Сибири! Тюменский спиннинг - командное соревнование, честное судейство, крутые и полезные призы, вкусная еда на казане и отличное настроение. Принять участие может любой желающий, кто хочет проверить свои силы в рыболовных соревнованиях или хорошо провести время в обществе единомышленников. Турнир "Тюменский спиннинг" проводится по правилу "поймал-отпусти". Рыба на берег для взвешивания не привозится. Улов фиксируется участниками турнира самостоятельно с помощью средств видеофиксации.

Регистрация

Подробности

Когда: 17 июля в 10:00, 18 июля в 7:00

Где: п. Антипино, река Тавда

Бесплатно

Мастер-класс "Волшебная глина" по уникальной технике Нерикоми (6+)

Гости музея своими руками создадут потрясающее изделие и ближе познакомятся с одной из самых красивых и утонченных японских техник. Гончарное искусство богато удивительными и разнообразными техниками, которые зародились в глубокой древности, и существуют до сих пор. Нерикоми является древнейшей из них. Создание керамики в технике Нерикоми - в высшей степени кропотливая работа, завораживающая не только итоговым видом изделия, но и процессом создания. Смешения двух и более цветных керамических масс на гончарном круге позволяют творить невероятные, уникальные предметы, которые невозможно повторить.

Подробности по телефону: 8 (3452) 46-13-10.

Когда: 17 и 18 июля в 13:00 и 16:00

Где: музей "Дом Машарова", ул. Ленина, 24

Стоимость: 200 рублей с человека для групп до 3 человек

Спектакль "Это Тюмень, детка!" (16+)

По материалам книги И. Емельянова "Тюмень с улыбкой". Из Тюмени с любовью – именно так можно охарактеризовать спектакль, поставленный о городе и с любовью к нему. Легкий и познавательный спектакль – череда смешных и трогательных сценок, баек, рассказанных тремя вечно живущими в Тюмени бабушками. В главных ролях: заслуженный артист РФ Леонид Окунев, заслуженный артист РФ Алексей Шлямин, Андрей Захаренко.

Билеты

Когда: 17 июля в 18:00

Где: Молодёжный театр "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко , ул. Олимпийская, 8а

Стоимость: 200 – 500 рублей

Концерт SODA LUV (16+)

SODA LUV – один из самых заметных представителей новой волны российского рэпа. Яркий образ и харизма помогли ему собрать вокруг себя многочисленную фан-базу, а также получить признание среди состоявшихся музыкантов и селебрити. Сейчас дискография исполнителя насчитывает несколько EP и альбомов: за его плечами не только вирусные хиты "Блэсс Гад" и "Хотбокс", но и успешные релизы "Ничего личного" и "Viva la vida".

Билеты: https://tyumen.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/2-2520/sections/

Когда: 17 июля в 19:00

Где: "Дом культуры", ул. Горького 44/3

Стоимость: от 1200 рублей

Вечер авторской песни Сергея Ломакина "ЛомБАРД" (12+)

Приглашаем в музейный комплекс им. И.Я. Словцова провести вечер в неформальной тёплой приятельской обстановке и понять, какой сегодня является авторская песня.

Билеты

Когда: 18 июля в 17:00

Где: музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63

Стоимость: 475 рублей

Спектакль "Эпидемия" (16+)

Спектакль "Эпидемия" − это фейерверк абсурда, юмора и актерской игры. Смешной и трагический, хрупкий и циничный, искренний и ложный. Главные герои − чиновники, призванные управлять и спасать город. Но что произойдёт, если они узнают, что над городом эпидемия. Кого они будут спасать: себя или жителей города?

Билет

Когда: 18 июля в 20:00

Где: МТЦ "Космос", ул. Республики, 165А

Стоимость: 400 рублей