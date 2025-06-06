Один лесной пожар ликвидировали и один новый зафиксировали за сутки в Тюменской области

В Тюменской области на утро 6 июня действует один лесной пожар, его выявили за минувшие сутки, еще один пожар, зафиксированный 5 июня, ликвидирован. Такие данные приводит деплеса ТО со ссылкой на информацию региональной диспетчерской службы.

"За последние сутки зафиксирован один новый лесной пожар; ликвидирован один лесной пожар на площади 8 гектаров", - указано в сообщении.

Жителей региона предупреждают, что в пятницу в Ишимской и Тобольской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тюменской и Уватской - II класс (низкая степень).

В выходные, 7 и 8 июня, в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах также прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), в Уватской авиазоне - II класс (низкая степень).

"Уважаемые земляки! Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах! Разведение костров и сжигание сухой травы запрещено – это может стать причиной пожара. Если вы заметили лесной пожар, срочно звоните 8-800-100-94-00 или 112", - обращаются к жителям региона сотрудники деплеса.

Напомним, в регионе с 5 апреля введен особый противопожарный режим. 2 июня губернатор Александр Моор сообщил, что более сотни природных пожаров произошло регионе в этом году, в основном, из-за нарушений людьми правил пожарной безопасности. Чтобы защитить леса от огня, власти решили продлить особый противопожарный режим до 26 июня. Посещение лесов, сжигание мусора, использование открытого огня на дачах и личных подворьях – по-прежнему под запретом.Нарушителей ждут серьезные штрафы и даже уголовная ответственность.