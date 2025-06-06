Тюменская область среди лучших в стране в строительстве жилья

Тюменская область оказалась в числе 11 регионов, которые внесли значительный вклад в жилищное строительство России!
На заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил впечатляющие результаты.
В этот список также вошли: Московская область, Москва, Краснодарский край, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, а также Свердловская, Ростовская и Новосибирская области.
С 2019 по 2024 год в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" в Тюменской области было введено более 12 млн кв. м жилья (с 2025 года проект продолжится в рамках "Инфраструктуры для жизни").
Как отметили в Главном управлении строительства Тюменской области, наш регион уже достиг целевого показателя национального проекта на 2030 год — не менее 0,82 кв. м жилья на душу населения.
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