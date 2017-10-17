Тюмень за день: 17 октября

Тюменская область вошла в топ-10 регионов по среднему баллу ЕГЭ в вузах
Очередной мониторинг качества приема в российские вузы подготовили в НИУ ВШЭ. Лучшие показатели по качеству бюджетного приема продемонстрировал Тюменский государственный медицинский университет.
В Тюменской области случаев заболевания гриппом не зарегистрировано
В регионе наблюдается сезонная заболеваемость ОРВИ — превышение эпидемиологического порога в пределах ожидаемых значений. Пока случаев заболевания гриппом не зарегистрировано, продолжается кампания по вакцинации.
В Тюмени девочка угодила под машину рядом со школой
Дорожный инцидент произошел около школы № 9.
Больничные стационары переводят на информационные системы управления
В Тюменской области началось тиражирование информационной системы управления в стационарных больницах. Она будет охватывать все процессы деятельности медицинского учреждения.
В Ишиме расследуют сброс нечистот в реку Карасуль
В Ишиме возбуждено уголовное дело из-за загрязнения реки Карасуль, причинившего природе многомиллионный ущерб.
Тюменское УФАС помогло разобраться с местонахождением Соединенных Штатов
В Тюменской области корректность краткого наименования страны стала предметом спора между антимонопольной службой и местным управлением госзакупок.
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