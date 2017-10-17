Тюмень за день: 17 октября

Тюменская область вошла в топ-10 регионов по среднему баллу ЕГЭ в вузах

Очередной мониторинг качества приема в российские вузы подготовили в НИУ ВШЭ. Лучшие показатели по качеству бюджетного приема продемонстрировал Тюменский государственный медицинский университет.

В Тюменской области случаев заболевания гриппом не зарегистрировано

В регионе наблюдается сезонная заболеваемость ОРВИ — превышение эпидемиологического порога в пределах ожидаемых значений. Пока случаев заболевания гриппом не зарегистрировано, продолжается кампания по вакцинации.

В Тюмени девочка угодила под машину рядом со школой

Дорожный инцидент произошел около школы № 9.

Больничные стационары переводят на информационные системы управления

В Тюменской области началось тиражирование информационной системы управления в стационарных больницах. Она будет охватывать все процессы деятельности медицинского учреждения.

В Ишиме расследуют сброс нечистот в реку Карасуль

В Ишиме возбуждено уголовное дело из-за загрязнения реки Карасуль, причинившего природе многомиллионный ущерб.

Тюменское УФАС помогло разобраться с местонахождением Соединенных Штатов

В Тюменской области корректность краткого наименования страны стала предметом спора между антимонопольной службой и местным управлением госзакупок.