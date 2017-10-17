В Ишиме расследуют сброс нечистот в реку Карасуль

В Ишиме возбуждено уголовное дело из-за загрязнения реки Карасуль, причинившего природе многомиллионный ущерб.

В августе этого года в межрайонную прокуратуру позвонил мужчина и сообщил, что в реку могли быть сброшены жидкие нечистоты в значительных объемах. При проверке водоема со специалистами Росприроднадзора информация подтвердилась. В водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе были обнаружены три котлована с жидкими отходами. Из одного нечистоты стекали прямо в реку. Стоит отметить, что Карасуль, приток Ишима, является объектом рыбохозяйственного значения.

Взятые пробы показали снижение уровня содержания кислорода в воде почти в 30 раз, концентрация загрязняющих веществ по азоту аммония и фосфору фосфатов была превышена во всех пробах воды. Размер ущерба, причиненного реке, оценили в 8,4 миллионов рублей.

Накануне по материалам проверки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда растительному миру и рыбным запасам). Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, дело возбуждено пока в отношении неустановленного лица.