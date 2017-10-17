В Тюмени девочка угодила под машину рядом со школой

Два дорожных инцидента с пешеходами случилось вчера в заречной части города.

В половине шестого вечера у школы № 9 на улице Шишкова автомобилем "Лада Гранта" была сбита 9-летняя девочка. По предварительным данным, она переходила улицу вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. У девочки ушиб колена и ссадины. Стаж водителя, сбившего ребенка, один год.

В областной автоинспекции вновь призывают родителей школьников повторить с детьми правила перехода проезжей части, а водителей просят быть максимально осторожными при движении у образовательных организаций, во дворах и жилых зонах — в любой момент на дорогу здесь может выбежать ребенок.

Еще одно ДТП произошло в полдень на нерегулируемом пешеходнике на улице Газовиков. Там автомобилем "Хонда Джаз" была сбита 32-летняя женщина. У нее травмы головы и живота.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области