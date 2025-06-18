Ограничения для самокатов, как в Тюмени, ведут в других муниципалитетах

Более 130 локаций в Тюмени обозначены как запретные зоны для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В числе территорий, где проезд воспрещен или скорость существенно ограничена, - парки, площади и другие места массового отдыха. Такой подход показал свою эффективность. Его стоит масштабировать и на другие муниципалитеты, считает губернатор Александр Моор.

Вопрос профилактики ДТП с участием средств индивидуальной мобильности обсуждался на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В уже около 6,3 тысячи арендных электросамокатов, количество продолжает расти, а вот культура их использования пока низкая. Сотрудничество с 2023 года с кикшеринговыми компаниями в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске привела к тому, что число ДТП с участием СИМ от года к году сократилось на 17%, количество пострадавших уменьшилось на 24%. Эту работу нужно продолжать, а разумные ограничения помогут усилить положительный эффект.

"Не считаю, что электросамокаты нужно запрещать. Средства индивидуальной мобильности удобны и востребованы, особенно у молодежи. Но ради безопасности – особенно детей и подростков – необходимо соблюдать баланс: комфорт и свобода передвижения должны сочетаться с ответственным поведением и разумными ограничениями", - резюмировал Моор.