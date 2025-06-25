На трех участках трассы Тюмень-Омск из-за ДТП и ремонтов ограничено движение

10:45 25 июня 2025
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На 125 км автодороги Р-402 в Заводоуковском округе произошло ДТП. Здесь организовано движение по переходно-скоростной полосе в направлении г. Омск.

В Абатском округе с 365 по 369 км из-за дорожных работ — реверсивное движение.

В Омутинском округе с 169 по 172 км — реверсивное движение. Здесь тоже проводятся дорожные работы.

Водителей призывают быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.

Теги: ДТП , ограничение движения , ремонт дороги
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