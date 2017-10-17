Тюменское УФАС помогло разобраться с местонахождением Соединенных Штатов

В Тюменской области корректность краткого наименования страны стала предметом спора между антимонопольной службой и местным управлением госзакупок.

В заявке на участие в аукционе на поставку бумаги для Областной больницы № 23 участник торгов указал страну производителя как "Соединенные Штаты". Аукционная комиссия решила, что такое наименование не дает возможности определиться, о какой стране идет речь: о Мексиканских соединенных штатах, Малых Тихоокеанских Отдаленных Островах Соединенных Штатов, Соединенных Штатах Америки или Виргинских островах соединенных штатов. В итоге компанию отклонили от участия в торгах.

Довод парировала тюменская антимонопольная служба. "Согласно Общероссийскому классификатора стран мира, утвержденному постановлением Госстандарта России, краткое наименование страны "Соединенные Штаты" соответствует только одному полному наименованию страны миры — Соединенным Штатам Америки. Аукционная комиссия имела возможность обратиться к классификатору. Своим решением она нарушила положения закона о контрактной системе — отклонила участника от торгов по неуказанным в законе основаниям", — комментируют в пресс-службе УФАС по Тюменской области.

Споры о законности позиции Тюменского УФАС России дошли до Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, где она была поддержана в полном объеме.