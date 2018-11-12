Спор между "Силой вкуса" и аэропортом "Рощино" решили УФАС и три суда

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Штраф в размере 3,8 млн рублей, назначенный Аэропорту "Рощино" за попытку вытеснить с рынка поставщика бортового питания - ООО "Сила вкуса", оставлен в силе арбитражным судом Тюменской области. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы.

Напомним, по итогам рассмотрения обращения ООО "Сила вкуса" в Тюменское УФАС России, Аэропорту "Рощино" было вменено два нарушения закона о Защите конкуренции.

Во-первых, на Аэропорт "Рощино" законодательно возложены функции по обеспечению авиационной безопасности, включающие обязанность организации и проведения досмотра бортового питания для воздушных судов. Несмотря на то, что расходы на проведение досмотра бортового питания, которое ООО "Сила вкуса" доставляло до самолетов авиакомпании "Сибирь", оплачивал сам воздушный оператор, аэропорт в течение 2016 года взимал с поставщика питания дополнительную плату. Такое поведение Тюменское УФАС России квалифицировало как ущемление доминирующим хозяйствующим субъектом прав и интересов другого участника рынка.

Во–вторых, выяснилось, что аэропорт "Рощино" тоже занимается поставкой бортового питания, а поэтому заинтересован в вытеснении конкурента.

Пользуясь монопольным положением на рынке аэропортовых услуг, Рощино чинило различные препятствия ООО "Сила вкуса" для выполнения обязательств по поставке бортпитания перед авиакомпанией "Сибирь". Сложившаяся ситуация однажды даже привела к задержке авиарейса. Проверкой было выявлено, что аэропортом в авиакомпанию "Сибирь" неоднократно направлялись предложения о прекращении договорных отношений с ООО "Сила вкуса" и заключении договора с ним. Не добившись разрыва сотрудничества между поставщиком бортпитания и авиакомпанией, аэропорт, ссылаясь на недостаток сотрудников службы безопасности и транспортных средств, отказался предоставлять спецтранспорт для "Силы вкуса" и прекратил досмотр. Такие действия аэропорта могли привести к ограничению конкуренции и монополизации рынка.

После вынесения решения о нарушении антимонопольного законодательства, Аэропорт "Рощино" попытался оспорить его в суде. Суды трех инстанций отказали ему в удовлетворении заявленных требований и согласились с антимонопольным органом.

В марте текущего года Аэропорту "Рощино" был вынесен штраф, предусмотренный Кодексом РФ об административных правонарушениях. Правомерность административного наказания также подтверждена в суде.