ТюмГУ – региональный эксперт в сфере закупок

Тюменский госуниверситет совместно с ФАС России и Ассоциацией антимонопольных экспертов организовали и провели конференцию "Актуальные проблемы применения антимонопольного законодательства: взгляд регулятора, бизнеса и экспертов", рассказали в управлении стратегических коммуникаций вуза.

Заявленная тема сегодня звучит особенно остро. В России наблюдается большая проблема с развитием конкуренции, а ведь это основа экономической безопасности государства. Чтобы найти пути решения вопроса, на площадке в Тюмени собрались практикующие специалисты, эксперты, представители бизнеса и вузовского сообщества.

Игорь Веретенников, руководитель УФАС России по Тюменской области, отметил, что антимонопольное законодательство развивается очень динамично. Сегодня практически все распределение бюджетных средств и природных ресурсов происходит через торги, электронные аукционы, конкурсы, запросы котировок и т.д. Все это создалось буквально за последние несколько лет. Как следствие, образовался вакуум, нехватка специалистов в области конкурентного права, антимонопольного и тарифного регулирования, в сфере закупок.

В нашем регионе эту проблему решает Тюменский госуниверситет. В Институте государства и права ТюмГУ совместно с УФАС России по Тюменской области создана кафедра конкурентного права и антимонопольного регулирования. На ее базе откроют Центр экспертизы контрактной деятельности. Его специалисты будут оказывать услуги в сфере государственных и муниципальных закупок.