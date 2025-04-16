Взрывной рост популярности устройств с нейросетями ждут аналитики

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Российский и мировой рынок находятся на пороге эпохи портативных устройств с расширенным функционалом искусственного интеллекта. Взрывной рост их популярности может наступить "в перспективе нескольких лет", отмечается в исследовании "ИИинтеграция: будущее ИИ-устройств", подготовленном аналитиками ВТБ к конференции Data Fusion. Банковские сервисы будут также активно интегрироваться в новые ИИ-устройства.

Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ:

ИИ-функционал уже активно интегрируется в различные устройства (ПК и смартфоны, носимые гаджеты, беспилотный транспорт, технологии безопасного города и др.). Но мощности ИИ-вычислений пока не позволяют реализовать широкий функционал таких устройств, включая глубокий анализ данных о пользователе, прогнозирование.

"Среди ключевых факторов, сдерживающих взрывной рост популярности ИИ-устройств — недостаточные ИИ-мощности, необходимые для реализации различных навыков устройств. Как только этот вызов будет преодолен, нас ждет расцвет искусственного интеллекта в максимально близких нам устройствах, а также новый виток развития промышленности. Это перспектива нескольких лет", — отмечается в исследовании ВТБ "ИИинтеграция: будущее ИИ-устройств".

Уровень развития нейросетей сегодня стимулирует появление все новых форм "умных" гаджетов: от уже ставших привычными часов, фитнес-трекеров, смартфонов и ноутбуков — до человекоподобных роботов, автономного транспорта и устройств с дополненной реальностью, отмечается в исследовании. Среди других трендов – перенос вычислений из облачных сервисов "внутрь" пользовательских устройств на фоне повышения уровня развития технологий. Этому способствуют также ограниченные объемы облачных вычислительных мощностей, которые заставляют производителей переносить все больше функций ИИ на сами устройства. Также одним из трендов является относительно низкая информированность пользователей о технологиях искусственного интеллекта.

Исследование "ИИинтеграция: будущее "умных" устройств" подготовлено Центром технологических исследований ВТБ. Оно основано на всеобъемлющем анализе более чем 100 различных источников, включая отчеты консалтинговых компаний, заявления крупнейших участников рынка, научные статьи передовых ученых.