Антимонопольщики обвинили аэропорт "Рощино" в попытке вытеснить конкурента с рынка

Тюменская антимонопольная служба обвинила аэропорт "Рощино" в нарушении Закона о защите конкуренции. Компания ущемляла интересы поставщика бортового питания и создавала ему препятствия в доступе на рынок бортового питания.

Аэропорт "Рощино" законодательно обязан обеспечивать авиационную безопасность, в том числе организовывать и досматривать питание, доставляемое на борт воздушных судов.

Инцидент произошел с ООО "Сила вкуса" - поставщиком бортового питания Авиакомпании "Сибирь". Несмотря на то, что расходы на досмотр питания оплачивала авиакомпания, в течение 2016 года аэропорт взимал с фирмы-поставщика дополнительную плату за предполётный досмотр. А с января 2017 года и вовсе отказал в досмотре и доставке питания до самолёта, ссылаясь на нехватку кадров. В марте 2017 года аэропорт намеренно создал для ООО "Сила вкуса" ситуацию, которая могла привести к срыву поставки бортпитания и фактически стала причиной задержки рейса самолёта авиакомпании S7.

В ходе разбирательств по делу сотрудники Тюменского УФАС России выявили, что аэропорт Рощино имеет экономическую заинтересованность в вытеснении ООО "Сила вкуса" с рынка поставки бортового питания, поскольку тоже осуществляет аналогичную деятельность.

"Аэропорт Рощино", пользуясь своим монопольным положением на рынке аэропортовых услуг, оказывал влияние на смежный рынок услуг поставки бортового питания с целью укрупнения своего положения на этом рынке путем вытеснения с рынка своего конкурента", - поясняет ситуацию заместитель руководителя Тюменского УФАС России Дмитрий Полухин.

В данном случае аэропорт Рощино нарушил сразу две нормы Закона о защите конкуренции. Необоснованно взимая плату за досмотр бортпитания, он ущемил права хозяйствующего субъекта, а отказ аэропорта производить досмотр мог привести к устранению конкурента с рынка, что неизбежно привело бы к ограничению конкуренции и монополизации рынка.

Теперь АО "Аэропорт Рощино" предстоит выполнить обязательное для исполнения предписание Тюменского УФАС России и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции.