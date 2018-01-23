В Тюменской области картель поставщиков медицинских товаров оштрафовали на 260 млн рублей

Участникам картеля, организованного на торгах при разыгрывании контрактов на поставку медицинских товаров, назначили штрафы. Их общая сумма составила 260 млн рублей.

Как ранее сообщали в Тюменском УФАС, картель существовал с 2013 по 2015 годы и охватывал территорию Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Картельщики действовали по схеме прикрытие заявок в сочетании с их ротацией. В результате такого поведения стоимость контрактов снижалась, как правило, всего лишь на 1%. Сумма контрактов, которые участники картеля поделили между собой, составила более 1 млрд рублей.

Постановления о назначении административного наказания из восьми участников сговора получили шесть компаний — две компании к моменту возбуждения административных дел были ликвидированы. Самый внушительный штраф получило ООО "Вердана", сообщает Тюменское УФАС. Ему назначено выплатить в казну государства 136 млн рублей. Свыше 47 млн должно заплатить ООО "Ливадия", более 25 млн рублей назначено ООО "Спектр" и более 22 млн рублей — ООО "Ирвин". Штраф в размере 17,8 млн рублей получило ООО "Электра" и наименьший штраф в 11 млн рублей выписано ООО "Региональная медицинская компания".

После вынесения Тюменским УФАС решения о признании компаний нарушившими антимонопольное законодательство, некоторые из них попытались отменить это решение в суде. В конце 2017 года Восьмой Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения тюменских антимонопольщиков о том, что компании заключили между собой антиконкурентное соглашение.