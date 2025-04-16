В Тюменской области с начала пожароопасного периода случилось 35 ландшафтных пожаров на 100 га

С начала пожароопасного периода на территории Тюменской области зарегистрировано 35 ландшафтных пожаров на общей площади более 100 гектаров, последний потушили сегодня на 20 га в Тюмеском районе.
Основной причина – неосторожное обращение с огнем и умышленное сжигание травы и мусора. На сегодня сотрудниками Главного управления МЧС России по Тюменской области уже установлены 4 виновника пожаров сухой растительности (в том числе 2 несовершеннолетних).
Сотрудники МЧС России продолжают работу по контролю над соблюдением обязательных требований пожарной безопасности, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Особый противопожарный режим в Тюменской области действует с 5 апреля. Категорически запрещается разводить открытый огонь, посещать леса, проводить пожароопасные работы и выжигать сухую растительность!
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