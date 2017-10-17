Тюменская область вошла в топ-10 регионов по среднему баллу ЕГЭ в вузах

Очередной мониторинг качества приема в российские вузы подготовили в НИУ ВШЭ. Тюменская область стала десятой среди всех регионов России по такому показателю, как средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места в 2017 году в местные высшие учебные заведения. Он составил 68,8 балла (на платные места – 59,6 балла).

Из Тюменской области в мониторинг попали семь вузов. Всего в 2017 году в эти вузы на платные и бюджетные места поступило 7 904 человека. Лучшие показатели по качеству бюджетного приема продемонстрировал Тюменский государственный медицинский университет. Средний балл ЕГЭ ребят поступивших на бюджет в Тюменский ГМУ в этом году составил 75,9 балла. Незначительно уступил ТюмГУ, там средний балл у поступивших на бюджет – 74,3. Отмечается, что ТюмГУ является одним из лидеров среди российских вузов по количеству принятых абитуриентов на платной основе. В 2017 году в университет на платные места было зачислено 3159 человек со средним баллом ЕГЭ – 59,8. Больше только в московском кампусе НИУ ВШЭ – 3795 человек со средним баллом ЕГЭ – 80,6 и в Казанском федеральном университете – 3335 человек со средним баллом ЕГЭ – 66,5.

Как сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ, в топ-5 вузов-лидеров по качеству бюджетного приема с баллами выше 90 в 2017 году вошли МГИМО (95,6), МФТИ (94,1), НИУ ВШЭ в Москве (93,9), СПбГУ (90,7) и Университет ИТМО (90,3).

Как отмечают авторы исследования, если говорить об общей картине по России, то средний балл ЕГЭ зачисленных в вузы (как на бюджетные, так и на платные места) вырос по сравнению с 2016 годом. По бюджетному приему средний балл поднялся на 0,9 пунктов (с 67,1 до 68 баллов), по платному приему – на 0,6 пунктов (с 60,8 до 61,4 баллов).

Исследование "Качество приема в российские вузы" ведется с 2009 года и охватывает более 400 вузов, конкурс в которые происходит на основе сопоставимых параметров (ЕГЭ и победы в олимпиадах школьников). Проект был начат НИУ ВШЭ в партнерстве с "Социальным навигатором" МИА "Россия сегодня". В 2017 году партнеры проекта – министерство образования и науки РФ и компания Яндекс.

Фото: tyumsmu.ru