Рейтинг вузов России - 2022 по уровню зарплат выпускников составил SuperJob

SuperJob опубликовал рейтинги вузов по уровню зарплат выпускников 2016—2021 годов среди технических, экономических и юридических высших учебных заведений России. при

Технические вузы

По уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов на первом месте МФТИ, средний заработок его выпускников составляет 250 000 рублей в месяц (+9% к прошлому году), на втором МГУ, на третьем — Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, Санкт-Петербургский Национальный исследовательский университет ИТМО и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", их выпускники 2016—2021 годов выпуска зарабатывают в среднем по 200 000 рублей в месяц. По некоторым вузам показатели за год также улучшились.

Тюменский государственный университет в этом рейтинге занимает 18 строчку, его выпускники получают в среднем 100 тыс. рублей, за год прибавка в зарплате составила 15 тыс. рублей, средний балл по ЕГЭ в 2021 году - 79,8, в городе остаются работать 74%.

Экономические вузы

Рейтинг лучших вузов по уровню зарплат выпускников 2016–2021 годов, работающих в сфере экономики и финансов возглавляет МГИМО, его выпускники в первые 5 лет после окончания вуза зарабатывают в среднем 150 000 руб. На второй строке — ВШЭ со средней заработной платой выпускников 140 000 руб. в месяц, третье место — МГУ (130 000 руб.). Подробности тут.

В этом рейтинге ТюмГУ также на 18 месте с зарплатой выпускника- молодого специалиста в 65тысяч рублей (+ 8 тыс. руб.), средний балл по ЕГЭ в 2021 году - 82,7, в городе остаются работать 67%.

Юридические вузы

По уровню зарплат выпускников, занятых в сфере юриспруденции на первом месте МГИМО со средней зарплатой молодого специалиста в 150 000 руб. в месяц. На второй строке МГУ (145 000 руб.), третье место — Санкт-Петербургский госуниверситет (130 000 руб.). Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" и Финансовый университет при Правительстве РФ - на четвертой строке (120 000 руб.).

ТюмГУ на 11 месте с зарплатой в 85 тыс. рублей (+ 5 тыс. руб.), средний балл по ЕГЭ в 2021 году - 84,7 и 75% оставшихся в городе обучения.

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