Больничные стационары переводят на информационные системы управления

В Тюменской области началось тиражирование информационной системы управления в областных стационарных больницах. Она будет охватывать все процессы деятельности медицинского учреждения: лечение и питание пациента, лабораторные исследования, функциональную диагностику, учет лекарственных средств.

Так, помимо электронной истории болезни, будет внедряться новая система учета расходов в лечебных учреждениях, чтобы понимать, какие траты идут на каждого пациента и рационально ли используются деньги для него.

Проект уже протестировали в стационарах и амбулаториях ОКБ № 1 и ОКБ № 2. С четвертого квартала и в течение 2018 года система будет внедрена в Областной больнице № 3 в Тобольске, Областной больнице № 4 в Ишиме, Областной больнице № 12 в Заводоуковске и областной больнице № 23 в Ялуторовске.

"Авторами системы стали тюменские разработчики программного обеспечения в сотрудничестве с российской фирмой, доработав ее стандартный продукт под сложные задачи и процессы больницы", — рассказали в ГАУ ДО ТО "РИО-Центр".