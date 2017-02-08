В тюменских стационарах внедряют электронные истории болезни

В Тюмени ведение стационарных пациентов с помощью электронных историй болезни уже опробовали на базе Областной клинической больницы № 1. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

"После поликлиник по пути информатизации мы пошли и в стационарных больницах. Помимо электронной истории болезни испытали новую систему учета расходов в лечебных учреждениях. Теперь мы можем видеть, какие траты имеем на каждого пациента, чтобы понимать, что деньги расходуются рационально и используются для него", — отметила она.

Такой способ учета расходов постепенно внедряют и в Областной клинической больнице №2, а в нескольких ее отделениях уже заведены электронные истории болезни. Наладить работу в единой информационной системе там планируют в течение этого года. После подобную практику будут развивать и в других стационарных лечебных учреждениях области.

Напомним, внедрять электронные медицинские карты в тюменских поликлиниках начали в 2014 году.

"Мы убрали картотеки и перешли на электронные карты, чтобы повысить сервис в поликлиниках, модернизировать наши регистратуры. Бумажные карты пациентов никуда не пропали. Они хранятся в архиве, доктора могут в любой момент их поднять. В Тюмени по каждому пациенту мы составили краткое содержание карты, которое перешло в электронный вариант. Эта работа сейчас продолжается в Ишиме, Тобольске, потом дойдем до районов", — рассказала Инна Куликова.

Влада Нерадовская