Тюменцам открыт доступ к электронным медкартам детей

Просмотреть электронную медицинскую карту ребенка родители могут с помощью портала госуслуг Тюменской области. На нем можно отслеживать историю посещений медицинских учреждений и результаты исследований (анализ крови, УЗИ, ЭКГ и др.).

Для доступа к этим сведениям родителю необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, после чего на портале госуслуг Тюменской области uslugi.admtyumen.ru в личном кабинете внести данные о несовершеннолетнем ребенке. Далее необходимо обратиться с заявлением в письменном виде, свидетельством о рождении, страховым медицинским полисом ребенка в медицинскую организацию, в которой обслуживается ребенок (форма заявления доступна на РПУ в описании услуги "Предоставление документов из электронной медицинской карты" и в медицинской организации). После подтверждения от сотрудника медицинской организации информация из ЭМК ребенка будет доступна в личном кабинете родителя на региональном портале услуг

На ресурсе также можно сменить прикрепление к поликлинике, ознакомиться с национальным календарем прививок и записаться на прием к врачу.