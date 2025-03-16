Доступ к госуслугам в почтовых отделениях оформили 12 тысяч жителей тюменских сел

По итогам 2024 года услуга верификации аккаунта на портале госуслуг стала доступна еще в 16 отделениях почты. Всего в регионе этим сервисом могут воспользоваться клиенты 39 сельских почтовых офисов. Более 12 тыс. сельских жителей Тюменской области теперь могут обновить и подтвердить учетную запись.

В УФПС Тюменской области пояснили, что для получения доступа к сервисам сайта Госуслуг достаточно обратиться к оператору почтового отделения, предъявить паспорт и СНИЛС. Он сверит документы с информацией в системе Госуслуг, уведомление о подтверждении поступит на телефон, указанный при регистрации. Подтвержденная учетная запись предоставляет полный доступ ко всем электронным услугам портала, - сообщает Тюменская линия.

"Учетная запись предоставляет полный доступ ко всем электронным услугам портала Госуслуг, в том числе для онлайн оформления "Пушкинской карты". Кроме того, зарегистрировавшись на портале, легко подать документы для поступления в вузы онлайн", — пояснила директор регионального управления Почты России Маргарита Шамбер.