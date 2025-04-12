Сервисы госуслуг активно используют для поступления тюменские абитуриенты

Для поступления в вузы и учреждения СПО тюменские абитуриенты используют сервисы госуслуг, - рассказал директор департамента информатизации Станислав Логинов.

Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" заработал в 2020 году, в первый пандемийный. На тот момент около 2 тыс. абитуриентов воспользовались им. В последние два года – уже порядка 11-12 тысяч.

Через госуслуги можно подобрать подходящий вуз, сформировать цифровой профиль, чтобы подтвердить права на квоты и индивидуальные достижения. Здесь же можно отслеживать свое место в конкурсных списках, узнать о зачислении и т.д. Ознакомиться более подробно можно на официальном сайте.

Услуга "Поступление в колледжи" вошла в топ-5 с высокой долей обращений в электронном виде в Тюменской области. 72,83% поступающих предпочли этот вариант. Узнать подробнее о процедуре можно на госуслугах, - сообщает Вслух.ру.