С 1 апреля начался прием заявлений в первый класс на портале Госуслуг

Прием заявлений в первый класс на портале Госуслуг открылся 1 апреля, до 30 июня можно будет подать заявление в школу рядом с домом по месту прописки ребёнка или в другую, если есть льгота, например, там уже учится брат или сестра. С 6 июля принимаются заявления от родителей, которые выбрали школу не по месту прописки. Ребёнка зачислят, если остались свободные места.

Детям без гражданства РФ для зачисления в школу с 1 апреля понадобится пройти тестирование на знание русского языка. Уведомление о возможности зачисления придет в личный кабинет портала.

В 2024 году в Тюменской области по услуге "Запись в школу" поступило более 12 000 электронных заявлений.