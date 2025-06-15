В заводоуковской больнице обновили оборудование

В поликлинику Областной больницы №12 Заводоуковска поступили новые аппараты Холтера ЭКГ. Это стало возможным в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".



Холтеровское мониторирование — ценный метод диагностики, который позволяет получить данные о работе сердца в течение дня, в то время как обычная электрокардиография не всегда дает полную информацию о работе сердечно-сосудистой системы, поскольку проводится в течение ограниченного времени. Различные приступы аритмии могут возникать только в определенные моменты, а во время обследования в клинике их может не быть.

"Аппарат суточного мониторирования по Холтеру мы назначаем пациентам, перенесшим острый инфаркт миокарда, при хронической сердечной недостаточности, кардиомиопатии, при врожденных и приобретенных пороках сердца, при уже выявленных нарушениях ритма для контроля эффективности лечения.

В нашей поликлинике диагностика с использованием "холтеров" проводится в среднем 2000 пациентам в год. С появлением дополнительных устройств мы сможем расширить охват пациентов, что позволит быстрее ставить диагноз и назначать лечение" - говорит Екатерина Попружная врач – кардиолог ОБ №12, - сообщает Алена Мальцева, пресс-секретарь ОБ №12 (г. Заводоуковск).