Вагайская больница оснащена современным оборудованием

Хирургическое отделение Областной больницы №9 (с. Вагай) оснащено современной медицинской техникой. В палате интенсивной терапии отделения используют четыре аппарата для ингаляционной анестезии с ИВЛ. Аппараты обеспечивают мониторинг и поддержку жизненно важных функций, повышая эффективность лечения.

Специалисты используют оборудование в плановых и экстренных случаях. Пример успешного лечения – пациентка с осложнениями сахарного диабета и пневмонией, которой проводилась искусственная вентиляция легких в палате интенсивной терапии до стабилизации, а затем повторно при нарастающей дыхательной недостаточности.

"Удобство в использовании, интуитивно понятный интерфейс и широкие возможности настройки аппаратов ИВЛ позволяют медицинским сестрам-анестезисткам сосредоточить все свое внимание на пациентах"-, отмечает заведующий отделением Мухамбетали Мийдинов.

Современное оборудование в Вагайской больнице появилось, благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения", среди главных целей которой - обеспечение доступности высокотехнологичной медпомощи.