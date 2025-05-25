Вагайская больница оснащена современным оборудованием

12:36 25 мая 2025
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Хирургическое отделение Областной больницы №9 (с. Вагай) оснащено современной медицинской техникой. В палате интенсивной терапии отделения используют четыре аппарата для ингаляционной анестезии с ИВЛ. Аппараты обеспечивают мониторинг и поддержку жизненно важных функций, повышая эффективность лечения.

Специалисты используют оборудование в плановых и экстренных случаях. Пример успешного лечения – пациентка с осложнениями сахарного диабета и пневмонией, которой проводилась искусственная вентиляция легких в палате интенсивной терапии до стабилизации, а затем повторно при нарастающей дыхательной недостаточности.

"Удобство в использовании, интуитивно понятный интерфейс и широкие возможности настройки аппаратов ИВЛ позволяют медицинским сестрам-анестезисткам сосредоточить все свое внимание на пациентах"-, отмечает заведующий отделением Мухамбетали Мийдинов.

Современное оборудование в Вагайской больнице появилось, благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения", среди главных целей которой - обеспечение доступности высокотехнологичной медпомощи.

Теги: больница , оборудование
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