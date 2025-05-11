В ишимской больнице обновили оборудование

В областную больницу №4 (г. Ишим) поступило два флюорографических комплекса и один рентгеновский аппарат. Они будут работать в поликлиниках села Армизонское и Большое Сорокино. В настоящее время здесь продолжаются капитальные ремонты зданий, а специалисты одновременно монтируют и устанавливают новые комплексы.

С введением в эксплуатацию цифрового оборудования медицинские обследования станут еще более точными и безопасными. Цифровой флюорограф оснащен стационарной рентгенозащитной кабиной и предназначен для скрининговых обследований органов грудной клетки.

Главный врач областной больницы №4 (г. Ишим) Александр Синельников отметил: "Поставка нового оборудования — это важный шаг к улучшению качества медицинских услуг и повышению безопасности наших пациентов. Мы уверены, что, благодаря этим технологиям, сможем своевременно диагностировать болезни и предоставлять эффективную помощь каждому жителю нашей территории".

Все работы по приведению зданий в нормативное состояние и их оснащение осуществляются в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", - уточнила Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №4 (г. Ишим).