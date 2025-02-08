В Заводоуковской больнице появились современные электрокардиографы

5 переносных электрокардиографов поступили в Областную больницу №12 (г. Заводоуковск) в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

В поликлинике, стационаре, на ФАП, при прохождении диспансеризации и профосмотра, или по показаниям – ЭКГ поможет легко снять необходимые показатели за минимум времени.

Современные ЭКГ аппараты позволяют быстро и точно проводить электрокардиографию, исследуя электрическую активность сердца. Они имеют цветные цифровые экраны и могут сохранять результаты в электронном виде, что упрощает анализ и хранение данных. У медиков есть возможность следить за всеми параметрами режимов съема – частота сердечных сокращений, меню, состояние аккумулятора, выбранные фильтры, усиление, скорость, виды анализа ЭКГ и другое. Аппараты могут подключаться к компьютеру и смартфону, и передавать данные дистанционно.

Новые аппараты поступят в ФАПы Заводоуковского и Упоровского районов. Долгожданные и так необходимые пополнения медицинской техникой состоятся в населенных пунктах: Шестаково, Тумашово, Речной, Кизак и Октябрьский, - уточнила Елена Мальцева, пресс-секретарь ОБ №12 (г. Заводоуковск).