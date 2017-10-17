В Тюменской области случаев заболевания гриппом не зарегистрировано

15:45 17 октября 2017
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В регионе наблюдается сезонная заболеваемость ОРВИ — превышение эпидемиологического порога в пределах нормальных и ожидаемых значений. Пока случаев заболевания гриппом не зарегистрировано и продолжается кампания по вакцинации.

За прошедшую неделю в Тюменской области с симптомами ОРВИ обратились 12615 жителей, из них заболевших в Тюмени — 9445, затем идет Тобольск — 791, Тюменский район — 703 и Ишим — 617.

Всего с начала сезона, а это первые числа сентября, диагноз ОРВИ поставлен 81473 жителям области, из которых более 58 тысяч — дети до 14 лет.

Первое и самое главное, к чему призывают врачи, это не ходить заболевшим на работу и в организованные коллективы и не отпускать в детские сады и школы заболевших детей. По статистике практически все заболевшие ОРВИ "подхватили" вирус на работе.

В медицинских учреждениях продолжается вакцинация от гриппа. На данный момент привито уже более 530 тысяч жителей области, что составляет 72% от намеченного для вакцинации плана, а это 37% от совокупного населения нашей области, сообщают в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. 

Тюменцам напоминают, что в период вакцинации от гриппа, также за счет собственных средств, есть возможность поставить прививку от пневмококковой инфекции, так как пневмония — наиболее частое осложнение как ОРВИ, так и гриппа. За прошлую неделю в области диагноз "пневмония" выставлен 110 раз.

Теги: ОРВИ , грипп
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