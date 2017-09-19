Тюмень за день: 19 сентября

Управу Восточного округа Тюмени возглавил подполковник

Руководителем управы Восточного административного округа с 19 сентября является Александр Сухомяткин. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Тюмени Александр Моор.

Стихийная торговля в Тюмени: нелегалы в опале, бабушки станут брендом

Представители Роспотребнадзора, городских властей и общественники обсудили за круглым столом, который провел клуб экспертов Тюменской области, проблему несанкционированной торговли на улицах Тюмени. В ходе дискуссии участники пытались прийти к компромиссу: как организовать борьбу с теневыми бизнесменами и не навредить при этом пенсионерам, сбывающим продукцию собственного труда?

Тюменские водители смогут бесплатно прокатиться на городской электричке

Свердловская пригородная компания присоединится к Всемирному дню без автомобиля, который отмечается 22 сентября. В этот день автомобилисты смогут бесплатно ездить в пригородных поездах в границах "единой тарифной зоны" в Тюмени.

В тюменском "Прибое" откроют новый сезон фигурного катания

21 и 22 сентября на ледовой арене "Прибой" состоится открытое личное первенство СДЮСШОР "Прибой" по фигурному катанию на коньках.

Промышленное производство Тюмени показывает рост

Индекс промышленного производства в Тюменской области по итогам августа 2017 года составил 102,5% к аналогичному периоду прошлого года. По данным Тюменьстата, рост обеспечен в основном за счет обрабатывающих производств, где показатель достиг 105,1%.