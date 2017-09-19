Управу Восточного округа Тюмени возглавил подполковник

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Руководителем управы Восточного административного округа с 19 сентября является Александр Сухомяткин. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Тюмени Александр Моор.

До назначения Александр Сухомяткин был заместителем руководителя управы Калининского административного округа. Общий стаж работы в муниципальных органах власти составляет десять лет.

Выпускник ТВВИКУ (1990 год), служил в Ленинградском военном округе. С 1996 по 2007 год работал в ТВВИКУ, прошел путь от преподавателя до начальника кафедры. Демобилизовался в должности подполковника.

За годы работы в органах администрации города зарекомендовал себя грамотным, профессиональным, инициативным сотрудником, который обладает хорошими организаторскими способностями и большим практическим опытом.

Будучи заместителем руководителя управы, вникал во все детали рабочего процесса. Профессионально решает вопросы деятельности управы, внедряет в работу все прогрессивное. В его активе участие в реализации наиболее значимых городских проектов, таких как "Безопасные и качественные дороги", городских программ по строительству тротуаров, благоустройству дворов, обустройству парков и скверов.

Возглавлял комиссию по делам несовершеннолетних, курировал трудоустройство подростков ("Отряды мэра"). На протяжении шести лет руководил административной комиссией округа и обеспечивал оперативное, своевременное и качественное решение возникающих вопросов. Проводил много мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием молодежи.

На новой должности он в самое короткое время войдет в курс дела, а приобретенный опыт работы поможет ему решать ключевые задачи в Восточном административном округе, уверены в администрации города.