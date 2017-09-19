В тюменском "Прибое" откроют новый сезон фигурного катания

21 и 22 сентября на ледовой арене "Прибой" состоится открытое личное первенство СДЮСШОР "Прибой" по фигурному катанию на коньках.

На лед выйдут около ста юных фигуристов. Конкуренцию воспитанникам спортивной школы "Прибой" составят гости из Тобольска. Предстоящее первенство станет первым стартом нового сезона и даст возможность спортсменам "обкатать" новые программы, отточить исполнение вновь изученных элементов.

Торжественное открытие первенства состоится 21 сентября в 11:00 по адресу: проезд Борцов Октября, 2а, строение 1. Приходите поболеть за наших фигуристов!