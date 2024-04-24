Тюменские фигуристы закрывают спортивный сезон

В Тюмени до 25 апреля проходит финал регионального Кубка по фигурному катанию на коньках, на завершающий этап зрители могут прийти в СШ "Прибой", в последний дни соревнований спортсмены выступят с произвольной программой. Начало — в 10:00 соответственно.
За возможность занять призовые места и попасть в сборную региона поборются порядка 150 юношей и девушек от 6 до 15 лет из Тюмени, Тобольска и поселка Винзили. Для них предстоящие старты - последняя возможность в сезоне 2023-2024 повысить свои спортивные разряды. После этого фигуристов ожидают каникулы и летние сборы перед новым сезоном, который начнется в сентябре.
Зампредседателя Федерации фигурного катания на коньках Тюменской области Ирина Козина:
Спортсмены уже выступили в двух предыдущих этапах Кубка, но только здесь, после финала, мы узнаем имена победителей. Думаю, преимущество будет у тюменских ребят. В Винзилях фигуристы занимаются в спортивной школе №2 всего два года. С ними также работают тренеры из "Прибоя".
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