Тюменские фигуристы закрывают спортивный сезон

В Тюмени до 25 апреля проходит финал регионального Кубка по фигурному катанию на коньках, на завершающий этап зрители могут прийти в СШ "Прибой", в последний дни соревнований спортсмены выступят с произвольной программой. Начало — в 10:00 соответственно.

За возможность занять призовые места и попасть в сборную региона поборются порядка 150 юношей и девушек от 6 до 15 лет из Тюмени, Тобольска и поселка Винзили. Для них предстоящие старты - последняя возможность в сезоне 2023-2024 повысить свои спортивные разряды. После этого фигуристов ожидают каникулы и летние сборы перед новым сезоном, который начнется в сентябре.

Зампредседателя Федерации фигурного катания на коньках Тюменской области Ирина Козина: