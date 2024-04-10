Турнир по синхронному фигурному катанию впервые проведут в Тюмени

Фото: ТООО "Федерация фигурного катания на коньках"

Межрегиональные соревнования Уральского и Сибирского федеральных округов "Лед и пламя" по фигурному катанию на коньках пройдет 13 апреля на льду спортшколы "Прибой", начало - в 14:00.

Участие в синхронном катании примут более 140 спортсменов от 10 до 15 лет из Тюменской, Свердловской, Курганской, Челябинской, Омской областей и ЯНАО. Соревнования проводятся среди юношей и девушек от 10 до 15 лет по первому и второму спортивному разряду. Они покажут свое мастерство в произвольной программе и смогут выполнить или повысить свой разряд.

Зампредседателя Федерации фигурного катания на коньках Тюменской области Ирина Козина: