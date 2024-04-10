Турнир по синхронному фигурному катанию впервые проведут в Тюмени

Межрегиональные соревнования Уральского и Сибирского федеральных округов "Лед и пламя" по фигурному катанию на коньках пройдет 13 апреля на льду спортшколы "Прибой", начало - в 14:00.
Участие в синхронном катании примут более 140 спортсменов от 10 до 15 лет из Тюменской, Свердловской, Курганской, Челябинской, Омской областей и ЯНАО. Соревнования проводятся среди юношей и девушек от 10 до 15 лет по первому и второму спортивному разряду. Они покажут свое мастерство в произвольной программе и смогут выполнить или повысить свой разряд.
Зампредседателя Федерации фигурного катания на коньках Тюменской области Ирина Козина:
Мы впервые проводим такой межрегиональный турнир по синхронному фигурному катанию. Ранее ребята из разных регионов выступали в Тюмени в наших региональных состязаниях вне зачета. Теперь же — вышли на новый уровень. У нас сильная команда, поэтому рассчитываем на призовые места.
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