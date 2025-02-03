Тюмень принимает Первенство УрФО и ПФО по фигурному катанию на коньках

Фото: Федерация фигурного катания на коньках

В Тюмени с 3 по 8 февраля на крытом катке "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, стр. 1) проводятся межрегиональные соревнования - Первенство Приволжского и Уральского федеральных округов по фигурному катанию на коньках среди мальчиков и девочек.

На лед выйдут порядка 90 спортсменов из 19 регионов, 9 из них - тюменцы. В первый соревновательный день, 4 февраля, выступления начнутся в 13:30, а торжественное открытие запланировано на 16:30. Медали будут разыграны в одиночном катании. Участники выступят в произвольной и короткой программах, а также в демонстрации элементов. Предусмотрены два зачета: младшая группа (фигуристы 2014 года рождения и моложе) и старшая группа (2011-2013 года рождения).

Прямые трансляции выступлений будут вестись в группе "Фигурка ТВ" во "ВКонтакте". Информация о расписании и результатах - на сайте Тюменской федерации по фигурному катанию на коньках, а также в группе федерации во "ВКонтакте".

Организаторы соревнований: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд, ГАУ ТО "ЦСП", областная Федерация фигурного катания на коньках, спортивная школа "Прибой".