ИТ-сообщества Тюменской области встречаются в "Точке Кипения"

Встречу ИТ-сообществ Тюменской области 20 февраля организуют в технопарке, тема дискуссий - мировые тренды развития информационных технологий и стратегию развития искусственного интеллекта в России.

Спикерами выступят директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов, генеральный директор ООО "ОКАС" Вадим Филиппов, серийный предприниматель, ИТ-консультант Насир Азиз.

Участники встречи смогут задать интересующие вопросы и обсудить перспективы развития ИИ-технологий. Всех зарегистрировавшихся на мероприятие ждут к 16:30 в общественно деловом пространстве "Точка Кипения-Тюмень" (Республики, 142).