ИТ-сообщества Тюменской области встречаются в "Точке Кипения"

Встречу ИТ-сообществ Тюменской области 20 февраля организуют в технопарке, тема дискуссий - мировые тренды развития информационных технологий и стратегию развития искусственного интеллекта в России.
Спикерами выступят директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов, генеральный директор ООО "ОКАС" Вадим Филиппов, серийный предприниматель, ИТ-консультант Насир Азиз.
Участники встречи смогут задать интересующие вопросы и обсудить перспективы развития ИИ-технологий. Всех зарегистрировавшихся на мероприятие ждут к 16:30 в общественно деловом пространстве "Точка Кипения-Тюмень" (Республики, 142).
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru